Marcos Freitas vence n.º 10 mundial e qualifica-se para os ‘oitavos’ do Open da Bulgária

O atleta madeirense Marcos Freitas, actual 24.º da hierarquia mundial, havia alcançado a qualificação para a ronda dos dezasseis-avos de final, após triunfo sobre o checo Lubomir Jancarik (RM 68), por 4-1 (7-11, 11-6, 11-8, 11-7 e 11-6). Já no grupo dos trinta e dois melhores atletas da competição, o olímpico madeirense enfrentou o japonês Koki Niwa, asiático que fecha o top 10 Mundial da actualidade. O madeirense não se intimidou e alcançou uma brilhante vitória por 4-0 (13-11, 11-6, 11-1 e 11-9), obtendo a passagem para a ronda dos oitavos-de-final da prova de singulares.

No registo histórico de confrontos entres estes dois atletas, o japonês levava vantagem por 3-2, sendo que Marcos equipara o score de vitórias actual, ao nível de provas internacionais oficiais.

Aqui, e num encontro agendado para amanhã (sexta-feira, 16 de Agosto), pelas 17h40, Marcos Freitas irá defrontar o croata Tomislav Pucar (actual n.º 34 do ranking mundial).

A qualificação para esta fase da prova iguala desde já as prestações do madeirense no Open da Coreia, Open da Austrália e prova de Singulares dos Jogos Europeus.

Este adversário do madeirense alcançou o terceiro lugar nos Jogos Europeus - Minsk 2019, tendo alcançado igualmente as meias-finais do Open Internacional de Omã, afirmando-se como um grande desafio para Marcos Freitas, nesta fase da competição.