Marcos Freitas estreia-se no circuito mundial de 2020

Inicia-se amanhã na cidade de Magdeburg, na Alemanha, a primeira etapa de 2020 do circuito mundial em ténis de mesa.

O atleta madeirense Marcos Freitas, actual 26º da hierarquia mundial, depois de ter ajudado a Portugal a garantir a presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, volta a estar em acção no panorama internacional, sendo um dos 203 atletas inscritos na prova de singulares, juntamente com João Geraldo, João Monteiro e Tiago Apolónia, que tal como, Marcos Freitas, festejaram, em Gondomar, o passaporte para as olimpíadas deste ano.

O olímpico madeirense não figura entre os cabeças de série da prova, tendo assim de disputar a fase de qualificação que arranca já amanhã e onde Marcos entrará em acção na segunda ronda e frente ao vencedor do encontro entre o checo Jiri Martinko e o austríaco Andreas Levenko.

Nesta que é a primeira etapa do Circuito Mundial Profissional para o ano de 2020, Marcos Freitas tentará começar já a acumular importantes pontos para o circuito e ranking mundial.

De destacar também a participação da atleta Fu Yu, neste evento, onde inclusivamente irá formar dupla com Marcos Freitas na competição de Pares Mistos, estreando igualmente amanhã, diante do par da Bielorrúsia Aliaksandr Khanin/Daria Trigolos.