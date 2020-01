Marcos Freitas ajuda Portugal a se qualificar para os Jogos Olímpicos

A selecção nacional masculina de ténis de mesa, com o madeirense Marcos Freitas, alcançou esta noite a qualificação para os Jogos Olímpicos - Tóquio 2020, com um triunfo sobre a Bélgica por 3-0, após a vitória de ontem frente à Ucrânia.

O madeirense contribuiu com uma vitória por 3-2 sobre Cedric Nuytinck, por 3-2 (11-3, 12-10, 8-11, 9-11 e 12-10).

A dupla João Monteiro/Tiago Apolónia deu a primeira vantagem ao trio português, com uma vitória, por 3-1 (12-10, 11-6, 8-11 e 13-11), sobre o par belga Florent Lambiet/Martin Allegro, tendo João Monteiro fechado as contas com um triunfo sobre Martin Allegro por 3-0 (12-10, 11-9 e 11-8).