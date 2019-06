Madeirenses atacam meia final da Taça de Portugal

O Plantel do Madeira Andebol SAD, a pouco mais de duas horas de disputar a meia final da Taça de Portugal frente ao Águas Santas, realizou uma última reunião, com o técnico Paulo Fidalgo e jogadores para afinarem os últimos pormenores para este importante encontro marcado para as 17h30.

Os madeirenses podem seguir este encontro no canal da federação de andebol de Portugal.