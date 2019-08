Madeira já ‘corre’ no mítico Ultra Trail de Mont Blanc

A mítica prova mundial de trail-running, conhecida como o maior evento anual da modalidade, o UItra Trail do Mont Blanc está já na sua edição de 2019. Foram já duas as provas que tiveram o seu início, mas o destaque vai para a prova ‘TDS’ (Sur les Traces des Ducs de Savoie) de 145 quilómetros onde a Madeira fez a sua estreia com dois atletas.

A comitiva madeirense irá competir este ano com um total de 17 atletas, mas são dois os atletas que estão em acção desde as 4 horas da manhã. Tratam-se de Carlos Pereira, da ADN Ponta do Sol e Sérgio Jesus do Clube de Montanha do Funchal. Os dois madeirenses já percorreram mais de metade do percurso, sendo que Carlos Pereira, neste momento ocupa o 97.º posto da geral tendo cupmrido 85 quilómetros do percurso, ao passo que Sérgio Jesus já percorreu 78 quilómetros e ocupa o 137.ª posição da geral.