Madeira eleita “melhor destino de golfe emergente do mundo”

A Madeira conquistou mais um prémio internacional de referência nos ‘World Golf Awards’, ao vencer a categoria ‘World´s Best Emerging Golf Destination 2019’.

O “melhor destino de golfe emergente do mundo” foi anunciado na Gala Anual dos World Golf Awards que decorreu ontem em Abu Dhabi. Para a conquista desta distinção, a Região levou a melhor sobre seis destinos internacionais: Paris (França), Missouri (EUA), Porto (Portugal), Sicília (Itália), Tasmânia (Austrália) e Zanzibar (Tanzânia).

O prémio foi recebido por André Gouveia, da AP Madeira, entidade que preparou uma campanha de apelo ao voto baseada numa adaptação do novo vídeo da modalidade, lançado há poucas semanas. Num teaser com cerca de 20 segundos foram apresentadas algumas das razões para esta nomeação, particularmente os enquadramentos paisagísticos únicos em que os três campos de golfe da Madeira e Porto Santo se inserem, além de imagens de outros pontos emblemáticos do destino.