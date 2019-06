O Liverpool sagrou-se esta noite vencedor da Liga dos Campeões, ao bater o Tottenham por 2-0 na final que se jogou no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid. O Liverpool conquistou este troféu pela sexta vez.

Na marcação de uma grande penalidade, a punir uma mão do francês Sissoko, o egípcio Mohamed Salah marcou o primeiro golo da partida, logo ao segundo minuto. O resultado final ficou registado no minuto 87, com o segundo golo, pelo belga Origi.