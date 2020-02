Leonardo Jardim assistiu ao encontro entre Braga e Sporting e já se fala no seu regresso

Para além da surpreendente presença do médio Bruno Fernandes, o treinador madeirense Leonardo Jardim também assistiu esta tarde ao jogo entre Sp. Braga e Sporting, no Minho, encontro que acabou por findar com a vitória dos da casa (1-0).

Na tribuna presidencial, bem perto de António Salvador e Frederico Varandas, presidentes de arsenalistas e leões, respectivamente, o ex-timoneiro do Mónaco assinalou o regresso a Portugal após o seu despedimento dos monegascos, com alguma imprensa nacional a não deixar passar em claro esta aparição para falar no hipotético regresso de Leonardo Jardim ao trabalho, neste caso ao Sporting.

Aliás, depois de abandonar o comando técnico do emblema do principado, o madeirense já foi apontado ao clube de Lisboa, isto numa altura em que Silas pode estar em risco de sair.

De referir ainda, a título de curiosidade, que Leonardo Jardim já orientou os dois clubes que esta tarde se defrontaram na ‘Pedreira’.