Km Vertical de Câmara de Lobos realiza-se 9 de Março

Foi apresentada hoje, no Centro Cívico do Curral das Freiras, o IV Km Vertical de Câmara de Lobos, uma prova de Skyrunning que percorre uma distância aproximada de 3.300 metros com o desnível de mil metros positivos.

A prova decorrerá no concelho de Câmara de Lobos nomeadamente no Curral das Freiras (Colmeal), no dia 9 de Março de 2019 e as inscrições estão abertas até ao dia 1 de Março.

A prova está associada ao calendário do Skyrunner Portugal Series Vertical, Taça de Portugal - Vertical, Taça da Madeira - Vertical, Taça de Portugal da Juventude (Juvenis, Juniores e Sub-23) e Troféu Nacional de Clubes.