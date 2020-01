Juventus, sem Ronaldo, ‘carimba’ passagem aos ‘quartos’ da Taça de Itália

A Juventus, que não pôde contar com o internacional português Cristiano Ronaldo, goleou hoje por 4-0 na receção à Udinese e apurou-se para os quartos de final da Taça de Itália de futebol.

Sem o avançado luso, que sofreu uma crise de sinusite, os ‘bianconeri’ contaram com a inspiração dos argentinos Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín, que marcaram três dos quatro tentos da ‘Juve’.

Higuaín inaugurou o marcador aos 16 minutos, na sequência de uma jogada de entendimento genial com o compatriota, enquanto Dybala dilatou a vantagem do conjunto de Turim, aos 26, de grande penalidade, e 57.

O brasileiro Douglas Costa, que rendeu Ronaldo no ‘onze’, consumou, aos 61 minutos, de penálti, o triunfo da equipa ‘bianconera’, que nos quartos de final vai defrontar o vencedor da eliminatória entre a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, e o Parma, do central luso Bruno Alves, que jogam na quinta-feira.

O AC Milan, com o português Rafael Leão e o sueco Zlatan Ibrahimovic no banco de suplentes, ‘carimbou’ a passagem com um triunfo por 3-0 sobre a SPAL, com golos do polaco Krzysztof Piatek, aos 20 minutos, do espanhol Samu Castillejo, aos 44, e do francês Theo Hernández, aos 66.

Nos quartos de final, os ‘rossoneri’, semifinalistas na edição anterior da prova, vão defrontar o Torino, que na semana passada se superiorizou ao Génova, no desempate por grandes penalidades.

Numa reedição de uma das meias-finais da temporada passada, a Fiorentina ‘vingou-se’ da eliminação sofrida aos ‘pés’ da Atalanta, finalista em 2018/19, e bateu o conjunto de Bérgamo por 2-1.

Patrick Cutrone, recentemente emprestado pelo Wolverhampton, estreou-se a marcar pelos ‘viola’, aos 11 minutos, mas Josip Ilicic empatou o jogo, aos 67. O espanhol Pol Lirola acabou por assegurar a passagem da Fiorentina, aos 84, numa altura em que a formação de Florença já estava reduzida a 10 elementos, por expulsão do argentino Germán Pezzella.

Na próxima ronda, a ‘Fiore’ terá pela frente o Inter de Milão, que na terça-feira bateu o Cagliari, por 4-1, sendo que a outra partida dos quartos de final vai colocar frente-a-frente o Nápoles e o detentor do troféu, Lazio, que venceram Perugia (2-0) e Cremonese (4-0), respetivamente.