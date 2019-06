Judocas da Apel trazem medalhas para casa

A Secção de Judo do Grupo Desportivo da Apel, participou com cinco jovens atletas dos escalões de Infantis e Iniciados no Grande Prémio Nuno Delgado, prova de homenagem ao atleta Olímpico que se sagrou medalha de bronze em Sidney, em 2000.

Esta prova realizou-se em Algés, sendo que a aposta do clube compensou, tendo todos os atletas regressado à Madeira de medalha ao peito, com a seguintes classificações:

Luca Maer, 2.º lugar

Lourenço Barros, 2.º lugar

Miguel Martinez, 3.º lugar

Tiago Alves, 3.º lugar

Leonor Camacho, 3.º lugar

Os atletas foram acompanhados pelo Mestre Andrei Veste que avalia como uma excelente prestação, considerando a idade dos atletas e refere que esta prova serve de preparação para os Campeonatos Nacionais de 2020 e 2021.