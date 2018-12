Jovens triatletas madeirenses representam Região no Jamor

Decorreu entre a passada sexta-feira e domingo (dias 14 a 16), um Estágio Nacional de Triatlo Jovem no Centro de Estágios do Jamor, em Lisboa, com a participação de três atletas madeirenses.

Bruna Belo, Gonçalo Santos e Pedro Neves, da ACD Jardim da Serra, representaram a Região, acompanhados pelo respectivo treinador, Carlos Nóbrega. Estes atletas foram convocados para o estágio em questão devido aos seus resultados nas provas de selecção que decorreram na Madeira.

No programa do estágio, além de vários controlos de treino nas três modalidades (natação, ciclismo e corrida) , houve ainda várias acções de formação sobre nutrição, psicologia, testes biométricos, etc.

Uma iniciativa da Federação de Triatlo, que deu oportunidade aos atletas mais jovens de terem um primeiro contacto com o Alto Rendimento.