José Gomes diz que Marítimo tem “responsabilidade” de voltar a bons resultados

O treinador José Gomes afirmou hoje que o Marítimo tem a “responsabilidade” de regressar aos bons resultados, já no domingo, com o Tondela, em encontro da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

Os ‘verde rubros’ vivem um momento delicado, pois sofreram dois desaires seguidos, numa série de quatro partidas sem vencer, o que exige uma mudança imediata.

“Temos essa responsabilidade, de conseguir trazer pontos, para nos aproximarmos dos objetivos que queremos e distanciarmos do que não queremos. O objetivo é conseguir ganhar”, salientou o técnico ‘verde rubro’, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo.

O adversário do Marítimo tem mais três pontos do que os insulares, mas tem tido dificuldades nos encontros disputados no Estádio João Cardoso, onde venceu apenas uma vez esta época para o campeonato, o que mereceu explicação de José Gomes.

“Como eles jogam muito em transição, nem sempre têm esse espaço em casa, e muitas vezes têm que assumir o jogo, utilizando um método de ataque diferente e têm mais dificuldade, mas têm bons jogadores e com muita velocidade”, comentou.

Um dos jogadores mais importantes da equipa, o central Zainadine, está de fora, devido a castigo (quinto cartão amarelo na I Liga), mas não é o único, já que o treinador maritimista revelou que o médio croata Vukovic também deverá falhar a partida, por lesão, além das dúvidas em relação aos defesas Rúben Ferreira, a contas com uma virose, e Douglas Grolli, com fadiga muscular.

Por outro lado, a visita a Tondela poderá marcar a estreia do último reforço no ‘mercado de inverno’, o médio ofensivo Xadas, emprestado pelo Sporting de Braga, um jogador “com muita qualidade”, destacou José Gomes, que disse que poderá ser útil para o Marítimo ter mais posse de bola e poder criar mais oportunidades.

Ainda assim, foi deixado um aviso em relação aos novos atletas: “Não podemos pensar que o Joel, o Moreno e o Xadas vão ser a solução de todos os problemas do Marítimo. Os problemas têm e estão a ser resolvidos por toda a equipa. É com a união de todos, e deixar que estes novos elementos possam ajudar naquilo que sabem fazer melhor, para atingirmos os objetivos que pretendemos”.

O Marítimo, 14.º classificado, com 20 pontos, visita o Tondela, 10.º, com 23, no domingo, com o apito inicial do encontro da 20.ª jornada da I Liga de futebol marcado para as 15 horas.