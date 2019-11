José Gomes chega à Madeira acompanhado pelo adjunto

José Gomes, treinador de 49 anos escolhido para suceder a Nuno Manta Santos no comando técnico do Marítimo, chega à Madeira durante a madrugada desta quinta-feira, por volta da meia-noite, num voo proveniente da cidade do Porto, aeronave que está destinada a descolar do Aeroporto Sá Carneiro às 22h15.

O timoneiro, que esteve por estes dias a participar no ‘World Scouting Congress’, na cidade do Porto, vai aterrar na Região acompanhado pelo seu adjunto, Jorge Mendonça, que trabalha junto de José Gomes desde 2013, altura em que o técnico orientou os húngaros do Videoton.

José Gomes deverá ser apresentado oficialmente como novo treinador do Marítimo esta quinta-feira.