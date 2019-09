Jogadores escolheram o ‘onze ideal’ da liga 2018/2019

Benfica e FC Porto dominam o ‘onze‘ do ano da Liga 2018/19, uma votação promovida pelo Sindicato dos Jogadores e cujos prémios serão entregues, hoje, na gala Quinas de Ouro, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. A única excepção é Bruno Fernandes, médio do Sporting, escolhidona votação dos 314 jogadores da competição.

Equipa do ano:

Guarda-redes: Iker Casillas (FC Porto)

Defesas: Éder Militão (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Alex Telles (FC Porto) e Grimaldo (Benfica)

Médios: Danilo Pereira (FC Porto), Pizzi (Benfica) e Bruno Fernandes (Sporting)

Avançados: Rafa Silva, Seferovic e João Felix (todos do Benfica)