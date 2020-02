Os adeptos do Leixões, que esta manhã subiram até à Choupana para assistir ao embate entre o Nacional e o clube de Matosinhos, no Estádio da Madeira, levaram e ergueram uma tarja com uma mensagem clara para a Liga de Clubes, Federação Portuguesa de Futebol e estações televisivas. “Já só falta fazerem jogos num estúdio com figurantes”, podia ler-se na faixa exibida.

Em causa está o horário definido pela Liga para este embate, nomeadamente às 11h15, decisão que impossibilitou a viagem de muitos matosinhenses à Madeira para acompanhar o Leixões, formação que acabou por perder, por 1-0, ante os alvinegros.

De resto, esta já é uma crítica endereçada pelos adeptos a nível nacional, tendo como génese a Região do Minho. É que a 25 de Janeiro, cerca de 200 adeptos juntaram-se em Braga para protestar contra os horários dos jogos de futebol. Elementos do Sp. Braga e do Vitória de Guimarães estiveram lado a lado na iniciativa, assim como seguidores do Desportivo das Aves e do Vizela.