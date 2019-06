IX Torneio Cidade do Funchal em Natação realiza-se este sábado nas piscinas da Nazaré

A vereadora Madalena Nunes apresentou, esta manhã, nos Paços do Concelho, ao lado da Vice-Presidente Idalina Perestrelo, o IX Torneio Cidade do Funchal em Natação, que decorre no próximo sábado, dia 8 de Junho, nas piscinas do Complexo da Nazaré.

A iniciativa celebra, simultaneamente, o 21º aniversário do Complexo e conta com a organização do Clube Naval do Funchal, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e a Associação de Natação da Madeira.

Madalena Nunes realçou, na ocasião, “o enorme gosto” da CMF em associar-se a um torneio como este e lembrou que tem desenvolvido um “trabalho meritório ao longo dos últimos anos, tentando aproximar a Câmara do Funchal do movimento associativo na cidade, dado o seu insubstituível contributo para o crescimento do concelho”.

“É por isso que a CMF apoia, este ano, 212 entidades culturais, sociais e desportivas do concelho, num valor que ascende a 1,14 milhões de euros, e que se trata de mais do triplo do valor investido em relação a 2014, quando o actual executivo iniciou funções, e, de mais do triplo de associações apoiadas. Gostaria também de saudar o Clube Naval do Funchal e a Associação de Natação da Madeira, que são parceiros já de longa data da Autarquia e que muito têm feito pela dinamização do Funchal”, disse.

A autarca rematou, afirmando que “esta será uma oportunidade do Funchal capitalizar, mais uma vez, as actividades aquáticas que estão na sua génese, promovendo o convívio intergeracional e reforçando valores essenciais nas crianças, jovens e adultos, como é a resiliência”.

“No Funchal, acreditamos no bem-estar e na qualidade de vida como pilares essenciais da cidade e da sociedade, e acreditamos que o desporto e a actividade associativa fazem parte desta realidade”, acrescentou.

No evento vão marcar presença os recordistas nacionais Beatriz Viegas e Tiago Costa, a atleta Inês Henriques, presente já em dois Europeus de Juniores, e o treinador Felipe Falcoski, especializado em preparação mental e regulação emocional.