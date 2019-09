Ivo Vieira quer Vitória com filosofia atacante no duelo com Standard Liège

O treinador Ivo Vieira afirmou hoje que o Vitória de Guimarães quer apresentar o futebol ofensivo até agora treinado, para vencer o Standard de Liège, na Bélgica, na primeira jornada do Grupo F da Liga Europa de futebol.

Depois de ter ultrapassado três pré-eliminatórias, com 15 golos marcados e nenhum sofrido, a equipa portuguesa vai estrear-se, na quinta-feira, na fase de grupos e, perante o atual líder do campeonato belga, deseja exprimir os princípios de “atacar a baliza do adversário”, “ter bola” e “proporcionar um bom espetáculo”, frisou o técnico.

“Vamos lutar, acima de tudo, por um resultado positivo, tendo consciência de que é um jogo de grau de dificuldade elevado. Vamos acreditar na ideia que implementamos no campo, sempre com o objetivo de ganhar qualquer jogo”, realçou, na conferência de antevisão ao duelo marcado para as 18:55 locais (17:55 de Lisboa), em Liège.

Ivo Vieira lembrou, contudo, que o potencial ofensivo do Vitória depende da valia do Standard, uma equipa, a seu ver, “muito competitiva” e “motivada” por iniciar a competição perante o seu público, com “atletas bem compostos em termos atléticos”, na frente, e jogadores que tratam bem a bola no meio-campo.

O treinador dos belgas, Michel Preud’homme frisou, na sua antevisão, que Standard e Vitória são ‘outsiders’ no Grupo F, perante os ingleses do Arsenal e os alemães do Eintracht de Frankfurt, mas Ivo Vieira, apesar de ter concordado, frisou que as “duas equipas têm uma palavra a dizer”.

O ‘timoneiro’ vitoriano elogiou o belga pela carreira que teve como guarda-redes - passou pelo Benfica entre 1994 e 1999 - e também pela “valia como treinador”, mas disse querer “ganhar a ‘guerra’”, na ronda inaugural da fase de grupos.

O treinador disse ainda que o plantel está disposto a escrever algo mais na história vitoriana com um eventual triunfo, já que os minhotos ficaram sempre em branco nas deslocações anteriores à Bélgica: empataram 0-0 no primeiro duelo com o Standard de Liège, em 1995/96, e com o Anderlecht, em 1996/97, e perderam por 1-0 com o Beveren, em 1987/88, sempre para a antiga Taça UEFA.

Depois da vitória inaugural para a Liga portuguesa, sobre o Aves (5-1), no sábado, Ivo Vieira disse que o tempo de recuperação para quinta-feira foi “pouco”, mas disse, por outro lado, ser “gratificante” viver uma “dinâmica de jogos” tão elevada.

Ao lado do técnico, o extremo Rochinha, com uma passagem longe de “positiva” pelo emblema belga, em 2015/16, realçou que a confiança da equipa subiu após o primeiro triunfo para o campeonato, mesmo que a “envolvência” da Liga Europa seja diferente e a “qualidade” do adversário superior à do Aves.

O Vitória de Guimarães, 10.º classificado da I Liga portuguesa, defronta o Standard de Liège, líder do campeonato belga, no Estádio Maurice Dufrasne, em Liège, a partir das 18:55 locais (17:55 em Lisboa), em jogo que vai ser arbitrado pelo russo Sergei Ivanov.