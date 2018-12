Inter Milão empata em Roma pode deixar escapar Nápoles no segundo lugar

Inter Milão e Roma empataram hoje 2-2 na capital italiana, em jogo da 14.ª jornada do campeonato, e o Nápoles pode isolar-se no segundo lugar, caso vença no terreno da Atalanta, na segunda-feira.

Com esta igualdade, a formação milanesa soma os mesmos 29 pontos dos napolitanos, que tem menos um jogo e seguem a 11 da heptacampeã e líder Juventus, dos portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, que venceu no sábado por 3-0 no terreno da Fiorentina.

Aos 37 minutos, o senegalês Keita Baldé deu vantagem ao Inter, que alinhou com João Mário a tempo inteiro, mas a Roma empatou, aos 51, por intermédio do turco Under. O argentino Icardi voltou a dar vantagem aos milanenses, aos 66, mas o sérvio Kolarov, na conversão de uma grande penalidade, aos 74, fixou a igualdade final.

A Roma segue no sétimo lugar, com 20 pontos, e foi ultrapassada nesta ronda pelo Torino, que somou 21 ao vencer em casa por 2-1 o Génova, com golos de o argentino Ansaldi e Belotti, depois de o costa-marfinense Kouame ter dado vantagem aos visitantes.

No primeiro jogo do dia, o AC Milan subiu ao quarto lugar, ao conseguir uma reviravolta em casa frente ao Parma, por 2-1.

Com Bruno Alves no ‘onze’, o Parma colocou-se em vantagem, aos 50 minutos, por Roberto Inglese, mas os milaneses empataram cinco minutos depois por Patrick Cutrone.

Aos 71 minutos, graças à intervenção do videoárbitro, que indicou uma grande penalidade, o costa-marfinense Franck Kessie deu o triunfo ao AC Milan, que soma 25 pontos.

Nos restantes jogos hoje disputados registaram-se três empates, entre os quais o da Lazio no terreno do lanterna-vermelha Chievo (1-1), que deixou os romanos no quinto posto, com 24. Frosinone e Cagliari (1-1) e Sassuolo e Udinese (0-0) foram os protagonistas das outras igualdades.