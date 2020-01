Guarda-redes de hóquei em patins do Paço de Arcos faleceu no Hospital do Funchal

Faleceu hoje, no Funchal, o guarda-redes de hóquei em patins do Paço de Arcos, Énio Abreu, que se encontrava internado um há mês no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A informação foi prestada pelo clube através da sua página de Facebook. “É com profundo pesar e consternação que informamos que o nosso amigo e colega Énio Abreu, após uma árdua luta pela sobrevivência e no dia em que fez precisamente um mês de internamento, não conseguiu sobreviver à provação em que se encontrava. Faleceu esta quarta-feira, ao início da tarde, no Hospital Central da Madeira”, avança a nota do clube.

O atleta acompanhou a equipa à Madeira para um jogo com o Marítimo, a contar para a III divisão de hóquei em patins, tendo sido assistido no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde lhe foi diagnosticada uma pneumonia em estado grave.