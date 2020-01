Golo de Ronaldo não evitou derrota da Juventus em Nápoles

A Juventus perdeu, esta noite, frente ao Nápoles, por 2-1. O jogador madeirense Cristiano Ronaldo marcou um golo aos 90 minutos não conseguiu evitar a derrota da sua equipa.

O primeiro golo da partida foi marcado pelo polaco Zielinski, aos 63 minutos. O Nápoles viria a marcar um segundo golo aos 86 minutos, apontado por Lorenzo Insigne.

Apesar deste resultado, a Juventus mantém-se na liderança do campeonato italiano, com 51 pontos. O segundo classificado é o Inter (48 pontos), que apesar de ter empatado hoje frente ao Cagliari, somou um ponto e aproximou-se do topo da tabela.