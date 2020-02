Golo de João Camacho garante Nacional líder da II Liga

A equipa do CD Nacional empatou este fim da manhã e início de tarde de sábado em Mafra, num jogo que terminou com um golo para cada lado e a certeza que, no mínimo, a equipa madeirense irá manter-se no topo da tabela classificativa da II Liga.

Um golo de João Camacho aos 74 minutos repôs a igualdade no marcador, depois de Zé Tiago ter colocado o CD Mafra em vantagem aos 11 minutos.

Com este empate e 40 pontos acumulados ao fim de 20 jornadas, a equipa madeirense fica com mais 3 pontos que o segundo classificado, o Farense que só amanhã entra em campo (fora) para defrontar o FC Porto B. Se vencer faz os mesmos pontos do Nacional.