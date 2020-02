Golo de Ángel Correa dá vitória e quarto lugar ao Atlético

Um golo do argentino Ángel Correa deu hoje a vitória ao Atlético de Madrid na receção ao Granada (1-0), na 23.ª jornada da Liga espanhola de futebol, elevando os madrilenos ao quarto lugar, à condição.

Sem Diego Costa, Morata e João Félix, foi Correa a assumir a responsabilidade no ataque, ao lado de Vitolo, e foi mesmo o argentino a marcar o golo decisivo, logo aos seis minutos, após um erro defensivo dos forasteiros e passe de Koke.

O resultado deixa os ‘colchoneros’ no quarto lugar de forma provisória, com 39 pontos, os mesmos do Sevilha, que ainda não jogou, e garante a ultrapassagem ao Valência, que saiu derrotado da visita ao Getafe (terceiro com 42) e é agora sexto, com 37.

Do lado do Granada, em que Domingos Duarte foi titular e Gil Dias entrou aos 59 minutos, a terceira derrota nos últimos cinco jogos em ‘La Liga’ deixa o clube com os mesmos 30 pontos, num tranquilo 10.º lugar.

Antes, em Madrid, o Getafe consolidou o terceiro lugar, ao bater o Valência, que teve Gonçalo Guedes em campo desde os 59 minutos, graças a um ‘bis’ do ‘veterano’ Molina, aos 58 e 67, além de um tento de Jaime Mata, aos 87, já depois de, aos 78, o ‘reforço’ italiano dos valencianos Florenzi ser expulso.

Com Rúben Vezo titular, o 11.º classificado Levante venceu por 2-0 na receção ao ‘aflito’ Alavés, que contou com Kevin Rodrigues de início, mantendo o adversário em zona de descida, no 18.º posto, com 18 pontos.

O Valladolid, 15.º posicionado, impôs um empate a uma bola ao Villarreal, que se atrasou na luta pelos lugares de acesso às competições europeias, seguindo em sétimo, com 35 pontos.

No domingo, o líder Real Madrid joga pelas 15:00 em casa do Osasuna, antes de o campeão em título e segundo classificado FC Barcelona, a três pontos, visitar o Bétis, num regresso ao estádio do emblema de Sevilha para o treinador Quique Setién.