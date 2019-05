Festa do III torneio nacional bancários em futsal já arrancou

Já arrancou a terceira edição do torneio nacional bancários de Futsal SNQTB – Madeira.

Desde esta segunda-feira que o Pavilhão dos Trabalhadores está a ser palco do espectáculo de futsal madeirense protagonizado por cinco bancos com delegações na Madeira.

Goleadas, competição e fair-play marcaram desde já as duas primeiras jornadas, com a emoção do evento a continuar até esta sexta-feira, dia em que se disputam os derradeiros encontros.

Nestes dois primeiros dias os resultados foram os seguintes:

Novo Banco Madeira – Estrelas Millenium 3-3

S.S. Montepio – BPI Madeira Nova 1-6

GDST Madeira – BPI Madeira Nova 1-1

S.S. Montepio – Novo Banco Madeira 0-8

De referir que a cerimónia da entrega de prémios está agendada para 30 de Maio, por ocasião de um Sunset, no Castanheiro Boutique Hotel, a partir das 18:30 horas.