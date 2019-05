Chegou esta tarde ao fim mais uma Festa do Desporto Escolar, com a Cerimónia de Encerramento que decorreu no Pavilhão da Francisco Franco, onde foi feita uma homenagem a Júlia Andrade, docente com mais de quatro anos de ligação ao Desporto Escolar que cessa funções. A emoção transbordou num pavilhão repleto de alunos.