O Clube Futebol União vai realiza a sua festa de Natal no próximo domingo, 15 de Dezembro, num convívio marcado para a Academia do Clube, no Vale Paraíso, Camacha.

Depois do jogo do União frente ao Oliveirense, no Funchal, marcado para as 16 horas, o Clube pretende reunir sócios, atletas, funcionários e simpatizantes na festa unionista que arranca às 18 horas.