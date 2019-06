Fernando Pimenta, K4 500 masculino e Fu Yu espreitam amanhã as medalhas nos Jogos Europeus

Fernando Pimenta e o K4 500 masculino da canoagem e a mesatenista Fu Yu, atleta que já passou por clubes madeirenses e que é casada com o madeiense Duarte Fernandes, concentram quarta-feira as principais esperanças de Portugal no reforço de medalhas nos II Jogos Europeus, até agora fixadas em nove em Minsk.

O canoísta Fernando Pimenta entrou direto na final de K1 1000, distancia na qual é campeão do Mundo, e vai ter a oportunidade de subir um degrau no conseguido em Baku2015, quando foi prata nesta distância, bem como nos 5.000, cujo título mundial também detém.

David Varela, Emanuel Silva, João Ribeiro e Messias Baptista também tem capacidade para colocar a bandeira de Portugal no trio a hastear na prova de K4 500.

No ténis de mesa, Fu Yu, nova no ‘ranking’ europeu, tem o dia decisivo, sabendo que se vencer a luxemburguesa Lian Ni Xia, 28.ª, terá a certeza de uma medalha: na outra meia-final, competem a polaca Xionxin Yang a alemã Ying Han, num quarteto nascido na China.

A seleção de futebol de praia defronta a Roménia, depois de perder por 3-1, após prolongamento, com a Suíça, e Joana Castelão está em 10.º no tiro a 25 metros, após a prova de precisão, perto de poder atingir as oito finalistas, se obtiver um bom desempenho na rapidez.

A seleção lusa soma nove medalhas nos II Jogos Europeus, com uma de ouro, por intermédio de Carlos Nascimento, nos 100 metros, e quatro de prata, pela equipa de judo na prova mista, pelo ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio) e pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico.

Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros (Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai) e por Diogo Ganchinho nos trampolins.