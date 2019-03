FC Porto vence Feirense e ascende à liderança provisória da I Liga

O FC Porto bateu esta noite o Feirense por 1-2, num jogo em Santa Maria Feira em que a equipa da casa, última na classificação da I Liga, chegou a estar a vencer.

De facto, o marcador abriu aos 4 minutos com um autogolo do defesa portista Felipe. Mas os azuis e brancos deram a volta ao resultado, com os golos de Danilo (18 minutos) e Pepe (35 minutos). Com esta vitória o FC Porto recupera a primeira posição na tabela classificativa mas pode ainda ser ultrapassado amanhã pelo Benfica, se os encarnados vencerem o Belenenses.