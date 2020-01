FC Porto regressa aos triunfos na I Liga e mantém-se a sete pontos do líder Benfica

O FC Porto manteve hoje a distância no segundo lugar para o líder Benfica, ao vencer o Gil Vicente por 2-1, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio do Dragão.

A jogar em casa, os ‘dragões’ ainda estiveram a perder, graças ao golo de Sandro Lima, aos 45 minutos, mas asseguraram a reviravolta através de Marcano (45+2) e Sérgio Oliveira (57), tendo terminado o encontro em superioridade numérica, devido à expulsão de João Afonso (72).

O regresso aos triunfos, após o desaire em casa na última jornada frente ao Sporting de Braga (2-1), permite ao segundo classificado do campeonato manter a diferença de sete pontos para o Benfica, que lidera com 51, enquanto o Gil Vicente é nono, com 22.