FC Porto e Académico de Viseu disputam vaga na final

FC Porto e Académico de Viseu disputam a última vaga na final da Taça de Portugal de futebol, a partir das 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, depois do empate 1-1, no Fontelo.

Os ‘dragões’ procuram chegar pela 31.º vez ao encontro decisivo, no Estádio Nacional, em Oeiras, marcado para 24 de maio, quando pode reconquistar o cetro, que já ergueu 16 vezes, a última vez das quais em 2010/11, enquanto os viseenses ambicionam a estreia neste ‘palco’.

Na semana passada, 04 de fevereiro, FC Porto e Académico de Viseu empataram, com o golo do cabo-verdiano Zé Luís para os ‘azuis e brancos’ e do guineense João Mário para os beirões, 10.ºs classificados na II.

Quem vencer o encontro vai defrontar a 24 de Maio o Benfica que se qualificou ontem pela 37.ª vez para a final da Taça de Portugal de futebol, ao empatar em casa do Famalicão (1-1), na segunda mão das meias-finais.

Depois de ter vencido em casa por 3-2, o Benfica adiantou-se no marcador aos 24 minutos, por Pizzi, com o Famalicão a empatar aos 78, por Toni Martínez.

Os ‘encarnados’, recordistas de títulos, ostentam 26 troféus nesta competição.