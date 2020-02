Farense perde e Nacional pode saltar para a liderança da II Liga

O Farense perdeu esta tarde, no seu reduto, perante o Estoril, por 2-0, em jogo alusivo à 19.ª jornada da II Liga, com os tentos da partida a serem apontados por Rafael Barbosa (45+1) e Roberto (54’). Com este desaire os pupilos de Sérgio Vieira colocam em risco a liderança da II Liga, isto porque o Nacional da Madeira, em caso de vitória frente ao Leixões, este domingo, poderá ultrapassar os ‘Leões de Faro’ na tabela classificativa e assumir o comando da competição.

Com 36 pontos somados até então, os alvinegros em caso de vitória passam a ter dois pontos de vantagem face ao seu adversário mais directo na luta pela subida à I Liga.

Sobre a partida entre Farense e Estoril, destaque para a titularidade do madeirense João Diogo, reforço da equipa da Linha nesta última janela do mercado de transferências.