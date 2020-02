Ex-União da Madeira camaronês Junior Etoundi no Sporting da Covilhã

O extremo Junior Etoundi é o terceiro reforço do Sporting da Covilhã, da II Liga de futebol, no ‘mercado de inverno’.

O franco-camaronês, de 21 anos, chega ao emblema ‘serrano’ proveniente do União da Madeira, do Campeonato de Portugal, no qual alinhou em oito jogos desde o início da temporada.

Antes, o ala, nascido nos Camarões, conta com passagens pelo Dínamo Brest, da Bielorrússia, e pelos franceses do Metz.

Junior Etoundi Tsimi foi contratado no último dia de transferências, depois de o Sporting da Covilhã já ter chegado a acordo com Rodrigo Martins (ex-Cova da Piedade) e Inters Gui (ex-Saburtalo, Geórgia), ambos para os corredores do ataque dos ‘leões da serra’, embora Gui também possa ocupar o interior do terreno de jogo.