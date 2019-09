Ex-marítimo Leonel Pontes é o novo treinador interino do Sporting

Após a demissão de Marcel Kaizer, o comando técnico dos ‘leões’ é assumido interinamente por Leonel Pontes, actual técnico dos sub-23 do Sporting, avançam os desportivos nacionais.

Leonel Pontes foi, durante 12 temporadas adjunto de Paulo Bento, tendo deixado a equipa técnica do actual seleccionador da Coreia do Sul em 2014/15, altura em que assumiu o comando técnico do Marítimo.

Passou pelo Panetolikos (Grécia), Ittihad Alexandria (Egipto), Debreceni (Hungria) e Jumilla (Espanha), antes de regressar ao ‘seu’ Sporting.

À frente dos sub-23 leoninos, desde o arranque desta temporada, já soma cinco vitórias em cinco jogos.