Esgrima leva em estreia Rodrigo Catanho a Paris

O atleta Rodrigo Catanho, do Clube Desportivo 1.º de Maio, estreia-se este fim-de-semana nas competições internacionais de esgrima. Segundo nota enviada pela Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira, o jovem vai competir na Mini-Marathon Paris, que se realiza no sábado no pavilhão multiusos Halle Geroges-Carpentier.

Nesta competição, organizada pelo Club du Cercle de Escrimeurs Parisiens, Catanho vai apresentar-se na categoria sub-12 da arma de florete. As pessoas interessadas em acompanhar o desempenho do atleta nesta estreia podem aceder aos resultados das provas através do endereço electrónico http://marathon-fleuret.com/resultatsmini2019.html.