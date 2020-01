Dyego Sousa (ex-Marítimo) prestes a assinar pelo Benfica

O ex-avançado do Marítimo e Sp. Braga, Dyego Sousa, está prestes a rubricar contrato com o Benfica, neste que é o último dia do apelidado mercado de Inverno.

Segundo avança a imprensa internacional, o luso-brasileiro será emprestado às águias pelos chineses do Shenzhen FC, até final da temporada, com os encarnados a suportarem metade do vencimento do atleta de 30 anos. Por agora, sabe-se apenas que o dianteiro está a cumprir exames médicos e, se tudo correr dentro do previsto, rubrica o vínculo até final da tarde desta sexta-feira.

Esta temporada, em solo asiático, o jogador que envergou as cores verde-rubras entre 2014 e 2017, participou somente em 10 partidas, tendo apontado um total de três golos.

O regresso a Portugal poderá estar ligado ao facto de Dyego Sousa ainda aspirar em representar a selecção portuguesa de futebol no Euro 2020.

Transferência provocou ‘faísca’ entre Pereira e Salvador

O episódio da transferência de Dyego Sousa para a China provocou um desaguisado entre Carlos Pereira e António Salvador, presidentes de Marítimo e Sp. Braga, respectivamente.

Muito se falava, nessa janela de mercado (Verão de 2019), que o luso-brasileiro iria abandonar as hostes arsenalistas por uma verba a rondar os 15 milhões de euros, pelo que os verde-rubros teriam direito a 3,75 milhões por, na altura, serem detentores de 25% dos direitos económicos do jogador.

A verdade é que Dyego Sousa acabou por sair a troco de 5,4 milhões de euros e o Marítimo recebeu 1,35 milhões de euros.