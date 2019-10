Dolores e Elma Aveiro subiram ao relvado do Estádio José de Alvalade

Num mês em que se assinala a luta contra o cancro da mama, todos os jogadores do Sporting entraram esta noite, no encontro frente ao Vitória de Guimarães, acompanhados por mulheres que sofreram deste problema de saúde. Já o capitão do Sporting, Bruno Fernandes, subiu ao relvado do Estádio José Alvalade acompanhado por Dolores e Elma Aveiro, mãe e irmã de Cristiano Ronaldo, respectivamente.

Após o momento digno de registo, a matriarca do clã Aveiro, bem como a irmã mais velha do ‘astro’ madeirense, viram o encontro na tribuna presidencial. Os leões acabaram por vencer a partida por 3-1.