Curso de Cuidados Básicos de Saúde no futebol

Os clubes filiados na Associação de Futebol da Madeira (AFM) identificaram uma lacuna ao nível de técnicos habilitados para socorro em campo. “Há uma grande carência”, realçou o presidente da AFM, Rui Marote, revelando que a solução, criada em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), vai surgir no início do próximo ano.

“Vai ser implementado um Curso de Cuidados Básicos de Saúde, de curta duração, que permite adquirir conhecimentos básicos essências para prestar socorro em campo, em parceria com o departamento de formação da FPF, chamado Portugal Futebol Socorro”, explicou Rui Marote.

Esta primeira edição do Curso de Cuidados Básicos de Saúde, com Suporte Básico de Vida (SBV) e Desfibrilhação Automática Externa (DAE) decorrerá entre 11 de Janeiro e 16 de Fevereiro, e está dividido em dois conteúdos programáticos: o primeiro curso, de Suporte Básico de Vida com DAE, que decorrerá entre 11 e 19 de janeiro. O segundo, Curso de Cuidados Básicos de Saúde, decorrerá entre 27 de Janeiro e 16 de Fevereiro, com 4 sessões de trabalho.

O primeiro Curso - Suporte Básico de Vida com DAE, terá ensino presencial na Cidade do Futebol, ANEDAF e ADRs, com uma sessão única de 7 horas, entre as 09 e as 17 horas, em um dos dias estabelecidos.

O segundo Curso - Cuidados Básicos de Saúde, terá 4 sessões de trabalho, nos dias 27 de Janeiro, 3, 10, 15 ou 16 de Fevereiro. As primeiras três sessões de trabalho, decorrerão em regime de ensino à distância através da Cidade do Futebol entre as 20 e as 23 horas, estando a última sessão de trabalho programada em ensino presencial - em modo teórico-prático, no dia 15 ou de 16 de fevereiro, na Cidade do Futebol, ANEDAF e ADRs, entre as 09 e as 13 horas.