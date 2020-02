O C S Madeira vai defrontar a equipa da Sérvia do ZRK Naisa Nis, assim ditou o sorteio realizado esta manhã em Viena, na sede da Federação Europeia de Andebol. As madeirenses recebem a 29 deste mês de fevereiro a 1.ª mão dos quartos de final da Taça Challenge no Pavilhão da Bartolomeu. Oito dias depois visitam o reduto do Naisa.