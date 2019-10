Cristiano Ronaldo quer “ficar jovem ao envelhecer”

Cristiano Ronaldo é um dos nomeados pela revista France Football para a atribuição da Bola de Ouro. Como tal, a exemplo de outros anos, os gauleses entrevistam os protagonistas desta lista e CR7 é dos primeiros a falar. A conversa será publicada em formato on-line esta segunda-feira, às 18 horas, figurando nas bancas apenas amanhã.

Ora, enquanto o diálogo não é publicado na íntegra, as frases mais marcantes do ‘astro’ madeirense já figuram na capa da revista especializada e uma das citações mais impactantes de Cristiano prende-se com a idade e uma realidade cada vez mais próxima: o dia em que irá pendurar as chuteiras. “No fim da minha carreira vou desligar-me de tudo”, assume o avançado da Juventus, reiterando a ideia de que “é preciso ser inteligente para durar”, sendo esse o seu objectivo pessoal e profissional, isto é, “ficar jovem ao envelhecer”.

“Com quase 35 anos, o Bola de Ouro da France Football, por cinco vezes, continua sendo um excelente competidor, impulsionado por uma sede inalterável de ultrapassar os seus limites. Numa entrevista exclusiva de oito páginas, Cristiano Ronaldo explica como se tornou num goleador e como faz isso durar”, escreve a France Football.