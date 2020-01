Cristiano Ronaldo lamenta morte de “lenda” Kobe Bryant

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para prestar tributo a Kobe Bryant, antigo jogador de basquetebol que morreu ontem num desastre de helicóptero.

Para o craque madeirense Bryant foi “verdadeira lenda e uma inspiração para muitos”.

“Muito triste ao saber das devastadoras notícias da morte do Kobe e da sua filha Gianna. O Kobe foi uma verdadeira lenda e uma inspiração para tantas pessoas. Envio as minhas condolências para a sua família e amigos, tal como às famílias de todos os que perderam a vida neste acidente. Descansa em paz, lenda”, escreveu CR7 na legenda de uma foto do basquetebolista que partilhou na sua página de Instagram.

O norte-americano Kobe Bryant, 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre da Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA), morreu, este domingo (26 de Janeiro), na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia (Estados Unidos), que vitimou outras pessoas, entre elas a filha Gianna, de 13 anos.