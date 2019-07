Após a chegada à terra ‘natal’, tal como avançou o DIÁRIO em primeira mão, Cristiano Ronaldo foi visitar a nova casa localizada na Rampa do Carvão, mais precisamente na esquina entre a Rua Princesa D. Amélia e a Rua Carvalho Araújo, nas imediações da rotunda do Porto do Funchal.

Leia mais na edição impressa de amanhã.