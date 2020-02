O treinador do Marítimo, José Gomes, disse hoje reconhecer a importância da partida de domingo com o Paços de Ferreira, da 21.ª jornada da I Liga de futebol, embora não a considere decisiva.

As duas equipas encontram-se na segunda metade da tabela classificativa e procuram uma maior tranquilidade e distanciamento dos lugares de despromoção.

“Decisivo não será, porque o campeonato não está a terminar, mas é um jogo muito importante. É muito importante para as nossas aspirações e, se queremos ambicionar uma luta diferente no final do campeonato, é um jogo que temos de vencer”, salientou, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de domingo nos Barreiros, no Funchal.

José Gomes pretende ver uma exibição mais consistente e, sobretudo, completa dos seus pupilos e frisou um aspeto: procurar jogar nas costas dos médios adversários no corredor central, para conseguir criar mais oportunidades e fazer mais golos.

“Um jogo completo de atitude competitiva e séria como tivemos no jogo com o Tondela, facilidade e dinâmica na forma como pedimos na profundidade e criámos perigo na baliza adversária através de movimentos de rotura, como tivemos contra o Boavista e o Santa Clara, transições defensivas fortes e circulação como tivemos noutros jogos. Tudo no mesmo jogo do princípio ao fim? Ainda não, portanto, como treinador, não estou satisfeito”, comentou.

Os madeirenses não vencem há cinco jogos e uma das razões passa por terem apontado apenas dois golos nessa série de partidas, das quais o empate consentido no último minuto em Famalicão (1-1) custou a digerir, mas o principal foi a derrota caseira com o Desportivo das Aves (2-1).

“Os jogadores mereciam mais, para aquilo que têm trabalhado e mesmo para o que têm produzido em campo, mereciam mais golos e mais pontos pelo trabalho que têm desenvolvido”, notou José Gomes.

O Marítimo, 14.º classificado com 21 pontos, recebe o Paços de Ferreira, 16.º com 16, no domingo, pelas 15:00, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.