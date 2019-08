Club Sports da Madeira promoveu estágio internacional de badminton

O Club Sports da Madeira, realizou desde o dia 5 a 14 de agosto, um estágio internacional, que decorreu no pavilhão da Escola Secundária Francisco Franco. O referido estágio contou a presença de atletas holandeses, sendo alguns de origem chinesa. No total estiveram envolvidos 13 atletas e dois treinadores, sendo 4 atletas holandeses e os restantes atletas do clube. Os treinos foram orientados pelos técnicos Le-Tjong e Cosme Berenguer.

Os treinos decorreram às segundas, quartas, sextas e sábados, sendo os restantes dias para os atletas forasteiros conheceram a ilha, os seus recantos, o que servirá para promover a Região na Holanda, não só como um destino turístico de eleição, mas também como um local com excelentes condições para estagiar.

É de referir que este estágio, resultou da parceria efetuada entre o Club Sports da Madeira e o técnico Le-Tjong, tendo o Prof. Cosme Berenguer um papel fundamental para a realização do evento na Região.

No decorrer deste encontro da modalidade, foram realizados treinos técnicos e jogos, incluindo atividades físicas e lúdicas.

Salientamos a transmissão de conhecimentos do técnico Le-Tjong aos atletas, ajudando através da sua experiência, a melhorar alguns aspetos técnicos.

Foi notório o grande empenho e atitude dos atletas no decorrer do estágio.

A Associação de Badminton da RAM, esteve presente no evento, através de Vânia Camacho.