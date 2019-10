Cerca de 200 inscritos nas provas internacionais de triatlo do Funchal

Cerca de 200 atletas já formalizaram a sua inscrição para a Taça da Europa de Triatlo, a Taça do Mundo de Paratriatlo e os Campeonatos Nacionais de Aquatlo, eventos que se realizam na cidade do Funchal entre os dias 18 de 20 do corrente mês de Outubro.

Números revelados hoje pelo presidente da Associação Regional de Triatlo da Madeira (ARTM), Victor Rodrigues, na apresentação oficial do evento, realizada no Museu da Electricidade - Casa da Luz.

O maior número de inscritos acontece na Taça da Europa de Triatlo, que se disputa no sábado à tarde. São cerca de uma centena os triatletas inscritos, em representação de 23 países e quatro continentes, entre os quais se encontra a madeirense Mariana Vargem.

Outro madeirense, Rodolfo Alves, competirá na Taça do Mundo de Paratriatlo, agendada para domingo. Nesta competição estão inscritos 80 atletas, oriundos de 25 países e quatro continentes, entre eles campeões mundiais e olímpicos.

Os Campeonatos Nacionais de Aquatlo, que se disputam nas categorias de cadetes, juniores, absoluto e clubes, na manhã da sábado, irão contar com dezenas de atletas do continente, aos quais se juntarão os madeirenses.