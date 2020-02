O Porto do Funchal acolheu hoje, dia 1 de Fevereiro, a primeira prova do campeonato regional 2020, denominada por Campeonato Regional de Fundo, que contou com a presença de 58 embarcações num total de 58 canoístas, oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Força 5 Madeira, Clube Naval da Calheta e Clube Naval do Funchal.

Com um total de 9 regatas, esta prova contou com a presença de canoístas Iniciados, Infantis,

Cadetes, Juniores, Seniores, Veteranos A, B e C Masculinos e Femininos [confira os vencedores nas várias categorias na lista abaixo].

A nível colectivo, o Centro Treino Mar consagrou-se Campeão Regional de Fundo, ao somar um total

de 1165 pontos, seguindo-se o Clube Naval da Calheta com 890 pontos, pela Associação Náutica

de Câmara de Lobos com 758 pontos e pelo Clube Naval do Funchal com 747 pontos.

De destacar, que os Campeões Regionais irão representar a Madeira, no Campeonato Nacional da

Especialidade, a ter lugar no dia 21 de Março em Miranda.

Lista de vencedores - Resultados individuais

- K1 Seniores – 1º David Fernandes (CNF), 2º Marco Gomes (CNF), 3º José Ferreira (ANCL);

- K1 Juniores – 1º António Ribeiro (CTM), 2º Gonçalo Ribeiro (CNF), 3º Bernardo Pereira (CNC)

- K1 Juniores Femininos – 1º Sandra Pereira (CTM);

- K1 Cadetes – 1º Miguel Orfão (CNC), 2º José Vieira (CNC), 3º Diogo Ferreira (CNC)

- K1 Cadetes Femininos – 1º Sara Gil (CTM), 2º Luísa Pereira (CTM), 3º Maria Morgado (CNC);

- K1 Infantis – 1º Luís Rosa (CTM), 2º João Rodrigues (CTM), 3º Vítor Fernandes (ANCL);

- K1 Iniciados – 1º João Fernandes (ANCL);

- K1 Veteranos A – 1º Pedro Mendes (CF5Madeira);

- K1 Veteranos B – 1º Duarte Camacho (CF5Madeira), 2º Rui Gonçalves (ANCL).