Carlos Pereira ameaça demitir-se do Madeira SAD se pavilhão do andebol ficar nos Louros

Carlos Pereira, presidente do Madeira SAD, afirmou que se demite do cargo se o Governo Regional mantiver a intenção de construir o Pavilhão do Andebol nos Louros.

Em causa estão as declarações de Miguel Albuquerque que, no jantar de aniversário dos alvi-negros, avançou que o pavilhão do Nacional da Madeira seria construído junto ao Madeira Tecnopolo.

Em declarações à RTP-Madeira, à margem do almoço de Natal do CSMarítimo, Carlos Pereira afirmou que o presidente do Governo Regional está enganado em relação a esta matéria e que cai em contradição já que numa audiência na Quinta Vigia prometeu a Penteada ao Madeira SAD.