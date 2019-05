No dia 1 de Junho, a Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira, em parceria com o Clube Sport Juventude de Gaula, organizará o Campeonato Regional de Espada de Seniores, no Complexo Desportivo de Gaula, a partir das 09h30.

A partir das 11 horas estão também preparadas diversas actividades organizadas pela Hollipop Eventos, para as crianças e jovens que quiserem participar e comemorar assim o Dia da Criança.

A Associação de Esgrima está também a recolher brinquedos e livros para oferecer a crianças que necessitem, por isso, quem quiser no dia doar os seus brinquedos, estará a fazer outras crianças felizes.