$!‘Buondi Surf Sessions’ pela primeira vez na Madeira a 7 de Setembro

As ‘Buondi Surf Sessions’, aulas abertas ao público e das aulas de surf adaptado, estão de regresso às praias portuguesas pelo 5.º ano consecutivo, entre 15 de Julho e 7 de Setembro. Pela primeira vez, as ‘boas ondas’ chegam à Madeira, sendo que a estreia no arquipélago acontece, no próximo sábado (dia 7) na Praia de Porto da Cruz, das 14 às 17 horas.

Através desta iniciativa, a BUONDI e o Conselho Português para os Refugiados (CPR) unem-se para proporcionar um dia de diversão e boa disposição a crianças ao abrigo desta instituição. Uma aliança que vai ao encontro do desafio que a marca tem vindo a colocar: incentivar todos os portugueses à prática de surf.

“As Buondi Surf Sessions são um projecto que nos enche de orgulho. Ver os sorrisos de todas as pessoas com quem nos cruzamos é o que nos deixa com a certeza de que temos de continuar com este projecto, ano após ano. Proporcionar experiências inesquecíveis e incentivar as pessoas a tirar o máximo partido dos seus dias é o nosso grande objectivo” refere Pedro Sampaio, Brand Manager de BUONDI.

A sessão ‘GIRLS’, exclusivamente dedicada ao público feminino, é outra das estreias da edição deste ano. A responsável por esta sessão é a campeã nacional Teresa Abraços, uma verdadeira inspiração para todos os surfistas. Associada também da SURFaddict, no papel de Vice-Presidente, Teresa considera que a sua vocação é “ajudar através do Surf”, algo que tem feito ao longo dos anos. O surf feminino tem vindo a conquistar praias um pouco por todo o mundo, e com os ensinamentos desta personalidade icónica do surf, no dia 17 de Agosto, a praia de Carcavelos junta-se à lista das 7 praias nacionais onde irá decorrer o evento.

Já as aulas de surf adaptado, que visam colocar em cima da prancha pessoas com deficiência motora, visual ou cognitiva, estão novamente presentes ao longo de todas as sessões. Isto só é possível com o apoio da SURFaddict (Associação Portuguesa de Surf Adaptado) – parceira da iniciativa há já 4 anos – que disponibilizará as pranchas adaptadas e o acompanhamento das aulas às pessoas com mobilidade reduzida.

“As Buondi Surf Sessions já fazem parte do nosso calendário de actividades no Verão. A nossa missão é, ao longo de todo o ano, levar o surf a todos, em especial a pessoas com mobilidade reduzida, e é por isso que esta parceria com BUONDI faz todo o sentido, permitindo-nos ir ainda mais longe e levar esta experiência a pessoas que, de outra forma, nunca teriam esta oportunidade”, sublinha Nuno Vitorino, representante da SURFaddict.