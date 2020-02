Boavista consegue terceira vitória consecutiva na deslocação a Paços de Ferreira

O Boavista venceu hoje por 1-0 na deslocação ao terreno do Paços de Ferreira, em jogo de abertura da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o defesa Ricardo Costa a marcar o golo decisivo.

O internacional português, de 38 anos, apontou o único golo da partida aos 35 minutos, na sequência de um pontapé de canto, garantindo a terceira vitória consecutiva do Boavista no campeonato.

Os ‘axadrezados’ estão no sétimo lugar da I Liga, com 28 pontos, enquanto o Paços de Ferreira, que somou a terceira derrota seguida e o quinto jogo sem vencer, é 16.º, com 16 pontos.