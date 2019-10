Benfica vence em Tondela e isola-se provisoriamente na liderança da I Liga

O campeão Benfica isolou-se hoje provisoriamente na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer fora o Tondela por 1-0, em encontro da oitava jornada da prova.

Um golo do central Ferro, aos 19 minutos, de cabeça, depois de um canto marcado pelo espanhol Grimaldo, selou o triunfo dos ‘encarnados’, quase um mês depois do 1-0 caseiro ao Vitória de Setúbal, no anterior jogo no campeonato, em 28 de setembro.

A equipa da Luz, que somou o 25.º triunfo em 27 jogos sob o comando de Bruno Lage na prova (13 vitórias em 13 jogos fora), passou a somar 21 pontos, contra 19 do Famalicão e 18 do FC Porto, que se defrontam ainda hoje no Dragão. O Tondela é sexto, com 12.